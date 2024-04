Idoso é covardemente agredido durante briga de trânsito no interior paulista O agressor seguiu a vítima até um supermercado

Um idoso foi agredido por um homem dentro de um supermercado. Em entrevista exclusiva ao Balanço Geral, ele revelou que tudo começou com uma briga de trânsito. O agressor se irritou ainda do lado de fora do supermercado, porque o idoso dirigia em baixa velocidade, e resolveu seguir a vítima.