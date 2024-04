Incêndio em apartamento de coronel reformado do Exército causa explosões em prédio No local, tinha um arsenal e, com o calor do fogo, a munição começou a disparar

Em Campinas, interior de São Paulo, moradores de um prédio de sete andares viveram momentos de tensão devido a um incêndio em um apartamento no primeiro andar. No local, que pertence a um coronel reformado do Exército, tinha um arsenal e, com o calor do fogo, a munição começou a disparar para todos os lados. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para resgatar as 44 pessoas que estavam nos andares superiores. 19 delas tiveram que ser retiradas por meio de cordas, em uma manobra semelhante à técnica de descida em rapel.