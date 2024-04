Influenciadora usa redes sociais para divulgar pastelaria e estabelecimento viraliza O local está aberto há cinco meses e estava sem clientela até a publicação do vídeo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ana Vitória, uma influenciadora digital de 21 anos, usou suas redes sociais para divulgar uma pastelaria. O estabelecimento está aberto há cinco meses e José Luiz, um homem uruguaio que veio tentar a vida no Brasil, estava pensando em desistir do negócio devido à falta de clientela, mas os mais de dez mil seguidores da influenciadora viram a publicação e, no dia seguinte, a pastelaria lotou. O Balanço Geral vai contar essa história emocionante que mobilizou uma cidade inteira e viralizou nas redes sociais.