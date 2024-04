Intoxicação deixa dois mortos e dois internados na mesma família Dedetização no andar do vizinho de cima seria a causa; polícia investiga

Uma família inteira foi vítima de intoxicação após, supostamente, uma dedetização no andar do vizinho de cima. Adele e seu filho bebê de dois meses morreram, enquanto o marido e o filho do casal estão internados. A polícia agora investiga as mortes e a relação com a dedetização.