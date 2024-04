Investigação aponta que americano morto estava em processo de separação conturbado

Alto contraste

O Balanço Geral traz novidades sobre o caso do americano, dono de uma galeria de arte famosa, que foi morto dentro de casa. Um cubano suspeito de assassinato foi preso. A polícia agora quer descobrir se ele tem alguma ligação com ex-companheiro da vítima, que também é cubano. As investigações apontam que o casal passava por um processo conturbado de separação, incluindo a guarda do filho.