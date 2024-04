Israel declara Lula "persona non grata" após presidente comparar ações de exército israelense ao Holocausto Autoridades esperam a retratação do chefe do executivo brasileiro

