Jovem confunde tiro com pedrada e fica com bala alojada no crânio A polícia investiga o caso para saber de onde saiu a bala e quem fez o disparo

Balanço Geral| 20/01/2024 - 14h47 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h31 ) twitter

