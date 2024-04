Jovem constrói negócio próprio vendendo café em avenidas do Rio de Janeiro Christian Quirgo ficou conhecido como "rei do café"

O Balanço Geral contou a história de superação de um jovem que conseguiu mudar a vida de sua família vendendo café no farol em avenidas do Rio de Janeiro. Hoje, ele conseguiu abrir uma sorveteria e planeja expandir as vendas de cafés para outros pontos do estado. O empreendedor Christian Quirgo, de 24 anos, viralizou nas redes sociais ao mostrar sua rotina. Ele ficou conhecido como "rei do café" por motoristas que passam pelas rodovias movimentadas do Rio de Janeiro.