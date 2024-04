Jovem é assassinada, e suspeito é o namorado para quem ela se declarou horas antes

Alto contraste

Quem via as fotos e declarações do casal Maria Eduarda, 19 anos, e Valter, 28 anos, tinha certeza de que se tratava de um par apaixonado. Na verdade, a própria família da jovem não gostava do relacionamento por conta de maus tratos de Valter contra a companheira. Um dia, em Mairinque, interior de São Paulo, o pior aconteceu: os pais de Maria Eduarda encontraram a filha já sem vida dentro de casa, com vários sinais de agressão. Valter desapareceu.