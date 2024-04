Alto contraste

Everton, de 27 anos, morreu quando caminhava perto de um posto de combustíveis. O jovem foi atropelado por um carro desgovernado. Os quatro ocupantes do carro saíram do local e fugiram sem prestar socorro. Uma imagem de câmera de segurança flagrou o momento do acidente.