Jovem morre após brincar com prancha de isopor na Praia Grande

Um jovem de 27 anos morreu enquanto estava brincando com pranchas de isopor no mar. Ele foi levado pela correnteza e se afogou. Apesar de tradicionais, essas pranchas não são seguras o suficiente para serem usadas como boias. O Balanço Geral foi até a Praia Grande, no litoral de SP, conversar com um bombeiro, que explicou os cuidados que são necessários e fez um alerta.