João Vitor, de 22 anos, acendeu um fósforo para esquentar café no fogão e morreu em uma explosão. O jovem estava com a esposa, que está internada em estado grave no hospital. Segundo a polícia, a explosão aconteceu depois de um vazamento na mangueira do botijão de gás do casal.