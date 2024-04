Ladrão que deu soco em jovem durante assalto é preso no RJ Celular da vítima foi apreendido com o suspeito

A polícia prendeu o suspeito que deu um soco em uma jovem durante um assalto. Depois de agredir a vítima, o criminoso fugiu levando o celular dela. O homem preso é Leandro Luiz Lopes Bento. Com ele, a polícia também apreendeu o celular da jovem. P assalto foi no portão do prédio onde ela mora.