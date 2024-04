Alto contraste

As lutas de rua se espalham pela periferia de São Paulo. Agora, o flagrante vem de Carapicuíba, Grande São Paulo. Desta vez, são adolescentes lutando boxe em ringues improvisados, enquanto a plateia se diverte. De acordo com especialistas, a prática dessas modalidades, sem que sejam respeitadas as regras básicas de segurança, pode colocar os praticantes em risco.