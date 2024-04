Mãe de seis filhos morre atingida por bala perdida durante ação da PM em Santos (SP)

Alto contraste

Ednéia Fernandes Silva, mãe de seis filhos, morreu ao ser atingida por uma bala perdida na cabeça durante ação da Polícia Militar em Santos (SP). Ela estava sentada no banco de uma praça, conversando com uma amiga, quando foi baleada. Testemunhas socorreram a vítima e a levaram à unidade de pronto atendimento. Em seguida, ela foi transferida para a Santa Casa da cidade do litoral paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Ednéia foi atingida durante um confronto entre policiais e criminosos, mas a família nega a versão. A prima da vítima alega que não houve troca de tiros, apenas um disparo dos policiais.