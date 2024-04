Mãe e filhas são atropeladas em avenida no interior de Goiás As crianças tiveram ferimentos leves

Uma mãe e as duas filhas, que estavam no carrinho de bebê, foram atropeladas quando atravessavam uma avenida. Uma das crianças foi arremessada e por pouco, não foi atingida por uma das rodas. Nas imagens é possível ver quando a mãe cai com a filha mais nova. No carro, que só parou depois de alguns metros, estavam três mulheres, que segundo testemunhas estavam com copos cheios de bebida nas mãos.