Manifestantes pedem prisão de Robinho em praia onde ex-atleta joga futevôlei

Manifestantes pedem prisão do ex-jogador Robinho na praia em que o ex-atleta joga futevôlei em Santos, litoral de São Paulo. Um grupo formado por mulheres e homens se reuniu na praia do Gonzaga. Eles pediramm para que as pessoas que concordam com a detenção do ex-jogador levantassem as mãos. Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo no país europeu.