Médico passa dieta inusitada para jovem que quer engordar

Um médico passou uma dieta um tanto quanto inusitada para uma jovem. A avó da Luiza estava preocupada que a neta estava muito magra. O endocrinologista liberou açúcar à vontade com bolos e biscoitos. No almoço, o profissional recomendou pouca salada e no lanche da tarde pode de tudo, desde pamonha até pão de queijo. No jantar, até pizza ele colocou na dieta. Será que o médico poderia passar esse tipo de dieta para a Luiza?