Menina de 6 anos perde o dedo do pé ao brincar em escorregador de praça pública

Uma menina pede para a mãe para fazer um piquinique com as amiguinhas em uma praça perto de casa e perde um dedo após acidente em brinquedo. Márcia levou a filha Maria Luíza, de 6 anos, e as colegas até uma praça perto de casa, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Pouco antes de ir embora, Maria Luíza pede para brincar no escorregador e ao descer no brinquedo, se machuca. O corte no pé da menina foi tão profundo, que ela perdeu um dedo. Ainda em Taboão da Serra, outra garotinha, de 9 anos, perdeu parte do dedo da mão esquerda em um desses aparelhos de ginástica instalado em outra praça.