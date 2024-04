Menino morre após pegar rabeira de caminhão e bater em carro em GO O motorista do caminhão parou e prestou socorro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Felipe, de 12 anos, morreu após pegar na rabeira do caminhão em uma avenida movimentada. O menino estava de bicicleta e acabou batendo em um carro parado. Felipe foi dar uma volta de bicicleta com mais três amigos. O motorista do caminhão parou, prestou socorro e fez o teste do bafômetro que deu negativo.