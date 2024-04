Mergulhadores colocam drogas em cascos de navios no porto de Santos (SP) a mando do crime organizado Com a ajuda de cães farejadores, policiais encontraram uma ilha onde ficava o estoque dos criminosos

O Balanço Geral mostrou como agem os traficantes no entorno do maior complexo portuário da América Latina, o porto de Santos, no litoral paulista. Com a ajuda de cães farejadores, policiais encontraram uma ilha onde ficava o estoque de drogas dos criminosos. De lá, mergulhadores profissionais, contratados pelo crime organizado, faziam o transbordo da cocaína por baixo d'água até chegar aos navios cargueiros atracados no porto. A droga era afixada nos cascos desses navios e seguia para outros lugares.