Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um mistério ainda envolve o desaparecimento de um casal após almoço em família no Interior do Rio Grande do Sul. Os dois nunca foram encontrados, mas a filha e o neto do homem estão presos e vão a júri popular.