Mistério na Bahia: polícia investiga o que está por trás da morte de turistas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um casal é assassinado na região de Porto Seguro (BA), e o mistério sobre o que aconteceu continua. Carlos, de 29 anos, e Ana Júlia, de 22 anos, apreciavam a paisagem, a culinária local e no fim do dia, eles pegaram o carro para voltar para casa, mas algo acontece no meio do caminho. O casal foi executado em uma estrada de terra isolada, sem câmeras e sem testemunhas. O carro do casal foi incendiado. Carlos era motorista de transporte por aplicativo e Ana Júlia trabalhava em uma autoescola. Na roupa de Carlos, um bilhete misterioso foi deixado, e a causa da morte continua sendo investigada.