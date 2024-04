Motociclista morre ao perder controle e bater em árvore na zona sul de SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Gabriel, 24 anos, morreu depois de bater de moto em uma árvore, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O jovem tinha acabado de sair de uma peixaria, estava com a mochila cheia de peixes para levar para o restaurante da família e no meio do caminho foi fechado por um carro e perdeu o controle da direção. O motorista foi embora, e não parou para prestar socorro. A família agora quer saber quem provocou o acidente.