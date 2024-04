Motociclista que ficou paraplégico após ser baleado durante tentativa de assalto fala com Balanço Geral O militar do Exército ficou 50 dias internado

O militar do Exército aposentado, Celso Meireles, de 52 anos, ficou paraplégico depois de ser baleado durante uma tentativa de assalto na zona norte de São Paulo. Ele sempre foi apaixonado por motos e tinha acabado de realizar o sonho de comprar uma moto de alta cilindrada quando foi abordado pelos criminosos. O veículo é avaliado em R$ 170 mil. Agora, depois de 50 dias internado, finalmente recebeu alta. O Balanço Geral conversou com ele. Celso afirma que não reagiu ao assalto e foi baleado mesmo depois de dizer que ia entregar a moto. Ele contou que viu outra mulher ser baleada no mesmo momento.