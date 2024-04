Motorista de aplicativo mata cliente ao pensar que levaria calote; Pix chega após a última facada

Alto contraste

Paulo estava em um bar e pediu para a namorada chamar um carro de aplicativo para ele. Ele saiu do bar e seguiu viagem. Quando terminou a corrida, Paulo pediu para o motorista esperar um pouco porque a namorada faria o Pix. Só que a comunicação estava instável e a transferência demorou a chegar. Nesse meio tempo, uma discussão começou e o motorista atacou Paulo com uma faca, achando que o passageiro não ia pagar a conta de R$ 7,90. Quando a notificação do Pix chegou ao celular do motorista, Paulo já estava morto. O suspeito foi preso. O caso aconteceu em Curitiba (PR).