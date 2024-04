Motorista de aplicativo usa taco de beisebol para ameaçar casal durante briga de trânsito

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista de aplicativo desceu do carro com o taco de beisebol para bater no carro de um casal que vinha atrás. A câmera instalada em um dos carros flagrou tudo. O motorista está com uma passageira no carro, sem cinto e ele dá seta para entrar na faixa da esquerda, mas o carro do casal está ao lado. Os dois carros batem e eles pararam no meio da rua da Consolação, mas o motorista de aplicativo já desceu do carro transtornado. Os dois começaram a discutir, até que o motorista de aplicativo perdeu a paciência e voltou para o carro, pegou o taco de beisebol e começou a bater no carro do casal. A passageira do aplicativo nem se mexeu, e o homem do taco de beisebol, depois da confusão toda, voltou para o volante e ainda seguiu o carro do casal por alguns quilômetros.