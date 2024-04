Motorista é morto durante troca de tiros na Marginal Pinheiros, zona sul de SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma pessoa foi morta durante uma perseguição e troca de tiros na Marginal Pinheiros, perto da ponte do Morumbi, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, um motorista, em atitude suspeita, desobedeceu a uma ordem de parada. O carro em que ele estava era roubado e com placas alteradas. Além disso, ele portava uma pistola e tentou fugir pela via expressa. Ele atirou nos agentes, que revidaram. O homem não resistiu aos ferimentos.