Um motorista embriagado tentou ultrapassar um grupo de motociclistas e acabou gerando um acidente na rodovia Anhanguera no último domingo (10). Com a alta velocidade do carro, um dos motoqueiros foi atingido e na sequência o carro capotou diversas vezes. O motorista foi preso pela Polícia Militar Rodoviária em flagrante e o caso foi registrado na delegacia de Vinhedo.