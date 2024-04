Mulher é arrastada no asfalto durante assalto na zona sul de SP

Alto contraste

Uma jovem, de 19 anos, foi levada em um carro por criminosos e arrastada no asfalto enquanto os bandidos tentavam colocar ela dentro do veículo na noite da última segunda-feira (4) na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Segundo a vítima, alguns minutos depois do ataque, ela e o criminoso que a abordou caíram do veículo. Ela foi socorrida e levada para o hospital por um motorista que passava pelo local e viu toda a cena. O suspeito foi abordado por populares.