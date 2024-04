Mulher é baleada na zona leste de SP; ex nega envolvimento no crime Elisângela contou à polícia que já foi ameaçada de morte por ex-namorados

O Balanço Geral mostrou novas imagens sobre o caso da contadora que foi vítima de um atentado ao chegar no trabalho em Aricanduva, zona leste de São Paulo. Uma imagem mostra Elisângela, de 42 anos, descendo do carro antes de chegar no escritório. A contadora passou ao lado do homem que tentou matá-la. Depois, o atirador perseguiu a vítima até a porta do escritório e tentou disfarçar, começando a atirar somente quando ela abriu o portão. O criminoso fugiu. Elisângela contou à polícia que já foi ameaçada de morte por ex-namorados e um deles foi chamado para prestar depoimento, mas negou envolvimento no crime.