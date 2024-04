Mulher é presa em flagrante suspeita de jogar filho da sacada em SP

Alto contraste

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante suspeita de jogar o próprio filho, de 2 anos, da sacada do apartamento onde mora em Jandira, na Grande São Paulo. A criança foi jogada de uma altura de 10 metros. A mulher também teria agredido uma jovem de 19 anos e as testemunhas disseram aos policiais que ela estava tendo um surto. As vítimas foram levadas ao hospital e a criança está internada.