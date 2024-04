Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher de 33 anos chegou em uma unidade de saúde com fortes dores no peito, mas ela teve que esperar por mais de duas horas para ser atendida. Quando finalmente foi encaminhada para passar no médico, e realizar o exame de raio-x, ela morreu instantes depois. A família da vítima alega negligência médica.