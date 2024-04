Alto contraste

Uma mulher forjou o próprio sequestro para extorquir a família e pagar dívidas com agiotas em Viamão, no Rio Grande do Sul. Ela e a amiga, que ajudou no crime, foram presas. A mulher chegou a enviar uma foto com as mãos amarradas num cativeiro para o marido pedindo R$ 10 mil.