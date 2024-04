Paciente viaja 43 KM em busca de neurologista e descobre que não tem especialidade no local

Alto contraste

A vendedora Natércia, de 30 anos, viajou mais de 43 quilômetros para passar com um neurologista, mas quando chegou ao hospital, descobriu que lá não tem essa especialidade. A paciente foi transferida por engano. Ela estava internada em um hospital de Taubaté, no interior de São Paulo, por causa de fortes enxaquecas e dormência no braço, mas lá não tem médicos especializados no tratamento dela. A vendedora esperou por 16 dias até ser avisada de que poderia passar com um especialista na cidade de Aparecida, também no interior do estado, mas só descobriu depois de horas de estrada que lá também não tem neurologista e até agora, ela não conseguiu passar com um especialista.