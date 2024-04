Piloto de helicóptero que caiu em SP é resgatado das ferragens e segue internado

Alto contraste

O Balanço Geral traz novas informações sobre a queda de um helicóptero em São Paulo. Sete pessoas foram resgatadas com vida. O piloto, que ficou preso nas ferragens, teve uma fratura no fêmur e está no Hospital das Clínicas. Nesta quarta (21), uma das vítimas precisou ser transferida para um hospital particular, com estado de saúde grave. Duas crianças permanecem no hospital de Barueri.