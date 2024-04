Piscinas do Pelezão, na zona leste de SP, são revitalizadas O prefeito Ricardo Nunes falou da importância de centros esportivos para a população

As piscinas do Pelezão, Centro Esportivo Edson Arantes do Nascimento, na zona leste de São Paulo, foram revitalizadas. O centro esportivo tem campo de futebol, ginásio esportivo, playground, quadras de areia de tênis e futsal. O prefeito Ricardo Nunes falou da importância de centros esportivos como esse para a população.