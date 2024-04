Polêmica: jornalista dos EUA visita churrascaria brasileira e critica barulho dos clientes

Alto contraste

Assunto polêmico: na hora de comer na churrascaria, você prefere silêncio ou música e falação? A jornalista estadunidense Terri Peters, após visitar uma churrascaria brasileira em Orlando, Flórida, disse ter se surpreendido com o barulho dos clientes e da música no local. Peters reclamou do local e afirmou que, apesar de ter adorado a carne, não voltaria para lá. E você? Concorda ou discorda?