Polícia investiga participação de quarto criminoso na morte de policial e da filha dele

A polícia investiga a possibilidade da participação de um quarto criminoso no assassinato do policial Anderson Valentin e da filha dele em frente a uma farmácia de São Paulo, no último fim de semana. O delegado Severino Vasconcelos não quis dar mais detalhes do caso para não atrapalhar as investigações. Um dos três suspeitos identificados, Douglas Henrique Pereira de Jesus, se entregou e passa nesta quarta-feira (28) por audiência de custódia.