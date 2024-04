Polícia prende quadrilha que roubava e desmontava carros em SP Kits eram montados com as peças e enviados para outras regiões do país

A polícia prendeu uma quadrilha que roubava carros em São Paulo. Os criminosos desmontavam e montavam kits com as peças e mandavam de caminhão para outros estados do país. O Balanço Geral foi até o centro da cidade e mostrou o interior de um caminhão com alguns kits dentro.