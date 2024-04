Polícia prende suspeito de matar jovem na casa dela, em Minas Gerais

Alto contraste

A jovem Isabela Borges, de 28 anos, foi encontrada sem vida na casa onde morava com amigas, em Varginha (MG). No corpo, não há sinais de violência. De início, a polícia trabalhou com a possibilidade de morte natural, mas o laudo do Instituto Médico legal constatou que a morte foi provocada por asfixia. Ao apreender um caderno de Isabela, a polícia descobriu que Isabela fazia programas e teria se desentendido com o último cliente que atendeu. O rapaz foi preso e é o principal suspeito de cometer o crime.