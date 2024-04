Polícia suspeita que fugitivos de presídio de segurança máxima invadiram casa na zona rural do RN

Alto contraste

Entra no terceiro dia as buscas pelos presos que conseguiram fugir, pela primeira vez na história, de uma penitenciária de segurança máxima no Brasil. Deibson Cabral do Nascimento e Rogério da Silva Mendonça estavam no mesmo presídio onde Fernandinho Beira-Mar cumpre pena em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mais de 300 policiais estão nas ruas e helicópteros e drones também estão sendo usados para achar os detentos. A polícia suspeita que após sair do presídio, Deibson e Rogério invadiram uma casa. Moradores da região disseram ter visto os fugitivos e a polícia encontrou pegadas que podem ser deles.