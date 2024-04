Policiais salvam recém-nascido que estava engasgado no interior paulista Um dos policiais contou sobre o momento de emoção

Em Ibiúna, interior de São Paulo, policiais militares salvaram um recém-nascido que estava engasgado. A criança, que tem três semanas de vida, estava com os pais no carro. Desesperados, os pais chegam em um posto de combustível e entregam o bebê aos policiais. Um dos PMs realiza a manobra de Heimlich para desengasgar o pequeno e, após fazer o movimento várias vezes, conseguiu fazer com que ele voltasse a respirar.