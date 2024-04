Policial militar agride cliente de padaria que fazia doação de roupas

Alto contraste

Um policial militar foi flagrado pela câmera de segurança de uma padaria agredindo um homem com uma cotovelada no rosto. Kelvyn, a vítima, estava no local para fazer uma boa ação - ele estava tentando chamar a atendente para doar roupas de sua filha que não servem mais, já que a filha da mulher está grávida. O policial, pensando que Kelvyn tentava furar a fila da padaria, acerta o nariz e o rosto dele.