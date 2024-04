Professor relaciona aluno que vende água de coco na praia com falta de estudos A mãe do aluno se sentiu humilhada, levou o caso à direção da escola e o professor foi demitido

No Espírito Santo, um professor citou o exemplo de um aluno que vende água de coco na praia com a mãe em sala de aula. Ele relacionou o caso com a falta de estudos. “Será que é melhor ir para o calçadão vender água de coco no Jardim Camburi ou se esforçar um pouco mais nos estudos para ter um emprego melhor?”, questionou aos alunos. A mãe do adolescente, Leidiane Santos, ficou indignada após saber que o filho foi exposto desta maneira. Ela se sentiu humilhada, levou o caso à direção da escola e o professor foi demitido.