"Quando vi a delegada soube que estava salva", diz professora sequestrada em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral traz novas informações sobre o caso da professora que foi sequestrada na zona oeste de São Paulo. Talita, de 33 anos, é de São José dos Campos, interior do estado e veio para capital um dia antes de começar em um novo trabalho. Talita ia dormir na casa de um amigo, mas foi sequestrada por criminosos armados ao chegar no prédio. A professora ficou 13 horas nas mãos dos criminosos até ser achada. Eles estavam interessados no dinheiro do FGTS que tinha acabado de cair na conta dela. Talita estava em um cativeiro, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A polícia conseguiu encontrar o esconderijo depois de monitorar as transações bancárias feitas pelos criminosos na conta dela, mesmo traumatizada, Talita vai aceitou falar com o Balanço e contou como tudo acontece. “Quando vi a delegada soube que estava salva”, disse ela aliviada.