Representante do DER afirma que ainda há risco de deslizamentos na Mogi-Bertioga

A rodovia Mogi-Bertioga permanece interditada depois do deslizamento de uma grande pedra. As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) trabalham para liberar o local, mas ainda não há uma previsão de quando isso vai acontecer. A repórter Fernanda Burguer conversou com o coordenador responsável pelo trabalho e traz mais informações. Acompanhe!