Restaurante flutuante naufraga em São Luiz (MA)

Uma balsa, que funcionava como um restaurante flutuante em São Luís (MA), naufragou na tarde do último domingo (24). O estabelecimento estava cheio e o resgate foi realizado por embarcações terceiras, que estavam próximas ao local. No fim, todos foram resgatados com vida. O Corpo de Bombeiros constatou que não havia vítimas na água e disse que a causa do naufrágio vai ser investigada pela Capitania dos Portos.