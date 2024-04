Alto contraste

No Rio de Janeiro, uma empregada doméstica foi presa em flagrante sob suspeita de furtar joias da patroa em uma casa de alto padrão no Leblon, zona sul do Rio. Mesmo após ser descoberta, a funcionária negou o crime na frente da delegada e ainda ameaçou a patroa. Patricia de Souza, de 45 anos, está presa.