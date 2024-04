Robinho é liberado para jogar futebol em penitenciária de Tremembé (SP)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Robson de Souza, o Robinho, pode participar de partidas de futebol com outros detentos após deixar o isolamento na Penitenciária Dois de Tremembé, interior de São Paulo. O jogador está liberado para jogar futebol no presídio e interagir com outros detentos. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, além de futebol, ele poderá participar de oficinas de teatro, aulas de inglês, ensaios musicais e sessões de filmes.